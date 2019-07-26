https://static.news.ru/photo/7bb97188-af90-11e9-b6ed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закон, запрещающий частным микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, принял Совет Федерации на заседании 26 июля.

Законопроект разрабатывался депутатами нижней и верхней палат российского парламента, в том числе их спикерами: Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Работа над ним началась после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Новый закон призван пресечь мошенничества с жильём граждан при микрофинансовой деятельности. Так, он запрещает МФО выдавать займы под залог жилого помещения, а также под залог доли в праве на общее имущество и права требования дольщика по договору долевого участия в строительстве.

На организации, принадлежащие государству, регионам, или муниципалитетам, новый запрет не распространяется. Он вступит в силу с 1 октября 2019 года, кроме некоторых пунктов, которым назначены другие даты.

Ранее News.ru писал о том, что в июне 2019 года россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО) в среднем 9,4 тыс. руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Таковы данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».