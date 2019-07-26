https://static.news.ru/photo/42e79064-af96-11e9-8975-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Закон, который увеличивает число семей, получающих пособия на первого и второго ребёнка, а также сумму выплат, принял Совет Федерации на заседании 26 июля.

До вступления закона в силу таким правом обладают семьи, среднедушевой доход в которых не выше, чем 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Изменения позволят большему числу жителей РФ получать выплаты. Согласно законопроекту, получать пособия смогут семьи, где такой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, передаёт ТАСС .

Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин по итогам прямой линии. 18 июня предложение повысить пособие по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе внёс премьер-министр Дмитрий Медведев.

Ранее News.ru писал о том, что повышение размеров пособий по уходу за детьми до трёх лет потребует от бюджета 150 млрд руб. в год. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации