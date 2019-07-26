Закон, который увеличивает число семей, получающих пособия на первого и второго ребёнка, а также сумму выплат, принял Совет Федерации на заседании 26 июля.
До вступления закона в силу таким правом обладают семьи, среднедушевой доход в которых не выше, чем 1,5-кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Изменения позволят большему числу жителей РФ получать выплаты. Согласно законопроекту, получать пособия смогут семьи, где такой доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума, передаёт
Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин по итогам прямой линии. 18 июня предложение повысить пособие по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет с нынешних 50 рублей до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе внёс премьер-министр Дмитрий Медведев.
Ранее News.ru писал о том, что повышение размеров пособий по уходу за детьми до трёх лет потребует от бюджета 150 млрд руб. в год. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова на заседании комитета по социальной политике Совета Федерации