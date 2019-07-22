https://static.news.ru/photo/23cc2f86-acf9-11e9-a00f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Peter Kneffeln/dpa/Global Look Press

Банковским служащим могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой. С таким предложением выступают профильные ассоциации — банков России (АБР) и российских банков (АРБ).

Подобная инициатива возникла в связи с возросшим количеством утечек в виде фотоснимков персональных данных, сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, некоторые банки уже сами требуют от сотрудников отказаться от смартфонов в рабочие часы.

АРБ предлагает ввести полный запрет на использование смартфонов на рабочем месте, заявил вице-президент ассоциации Олег Скворцов. По его словам, банки могут обеспечить сотрудников мобильными телефонами без камер.

Банк — серьёзная организация, которая связана с большими деньгами, персональными данными, репутацией, поэтому в этой сфере такие ограничения уместны, — цитирует Скворцова газета « Известия ».

Сообщается, что такие рекомендации для банков могут появиться уже в сентябре.

Как писал News.ru, мошенники в первом полугодии текущего года пытались похитить у клиентов крупнейших российских банков более 24 млрд рублей. Кредитные организации уверяют, что злоумышленникам удаётся обойти их защиту лишь в 3–4% случаев.

Эксперты по безопасности называют самым слабым местом в защите банков человеческий фактор, из-за которого случаются утечки данных клиентов.