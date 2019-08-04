https://static.news.ru/photo/da007150-b748-11e9-bf6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания DeviceLock сообщила, что данные 70 тысяч клиентов Бинбанка, присоединённого в рамках санации к «Открытию», продаётся в Интернете по цене 5 рублей за строчку.

Близкий к правоохранительным органам источник рассказал, что с начала года из-за утечки лишились средств порядка ста клиентов банка, с их счетов списывались суммы от трёх до 100 тысяч рублей, пишет « Коммерсант ».

В «Открытии» изданию заявили, что проблемы с базой решены и более, чем треть клиентов получила свои средства назад.

Как писал News.ru ранее, банковские данные физлиц многократно выросли в цене на чёрном рынке за первое полугодие 2019 года. Это может быть связано с ростом цены банковской тайны из-за увеличения спроса на банковские данные клиентов, хакерских атак и активизации работы кредитных организаций по борьбе с утечкой информации.