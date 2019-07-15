https://static.news.ru/photo/d52cac4e-a73e-11e9-8be5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил давать следователям доступ к банковской тайне без решения суда. Причём касаться это должно не только уголовных дел, но и стадии доследственной проверки.

Необходимость изменений Бастрыкин объяснил тем, что проверяемые лица пытаются активно скрыть принадлежащее им имущество. И происходит это на предварительной стадии, сообщают «Известия» .

Для того чтобы следователи получили такой доступ, необходимы соответствующие изменения в законодательство о банковской деятельности. Решать эту проблему, считает Бастрыкин, необходимо совместными усилиями структур, которые стараются повысить эффективность по возмещению ущерба от коррупционных преступлений. Это Счётная палата, ФНС, Центробанк, Росфинмониторинг.

Ранее News.ru сообщал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который предоставит ведомству доступ к банковской тайне. Об этом заявил замначальника управления ФАС по борьбе с картелями Дмитрий Артюшенко.