https://static.news.ru/photo/1898e396-9720-11e9-84e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Клиенты Сбербанка смогут осуществлять переводы денежных средств с кредитных карт на дебетовые. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как следует из сообщения, соответствующий сервис для клиентов банка заработает с 25 июня. Данная возможность уже доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн», а позже воспользоваться новым сервисом можно будет и в мобильном приложении.

Клиенты банка получат возможность осуществлять мгновенные денежные переводы с кредитных на дебетовые карты Сбербанка по номеру телефона или карточки. Комиссия за данные операции будет такой же, как и за снятие наличных в банкомате, — в размере 3%, но не менее 390 рублей, независимо от региона.

Как ранее писал News.ru, следует блокировать сомнительные операции по банковским картам, не дожидаясь согласия владельцев. Об этом заявил депутат от «Справедливой России», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.