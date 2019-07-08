https://static.news.ru/photo/e34a3424-a160-11e9-9d56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сбербанк понизил размер максимальных ставок по рублёвым и валютным вкладам. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.

Так, максимальная базовая ставка по рублевому вкладу составляет 5,05%. В том случае, если клиент выбрал ставку по вкладу с учётом капитализации процентов, она составит 5,44%. Ранее показатель достигал 5,75% при открытии счёта онлайн.

В то же время размер максимальной базовой ставки по долларовым вкладам опустился до 1,35%, а капитализация процентов повысит этот показатель на дополнительные 0,01 процентного пункта. При этом вклад должен составлять более $20 тысяч, а его срок — 1-2 года.

До понижения максимальная ставка по вкладам в долларах составляла 1,75%.

Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде июня 2019 года опустилась. Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,27%, писал News.ru.