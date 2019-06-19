https://static.news.ru/photo/7a43a972-9299-11e9-a684-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Социальная инженерия стала основным способом, который используют кибермошенники, чтобы украсть деньги людей. Только в России в 80% случаев злоумышленники пытаются таким образом похитить средства клиентов банков, рассказывает заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

На 4–6% в месяц растут кибератаки на банки и их клиентов с использованием социальной инженерии, указывает Кузнецов. При этом в подавляющем большинстве случаев — 79% — люди отдают кибермошенникам свои деньги сами, поддавшись на уловки недоброжелателей.

На 1–2% в квартал увеличивается число сотрудников компаний, которые открывают фишинговые письма, продолжает зампред правления Сбербанка. Фишинг — это одна из форм социальной инженерии, при которой злоумышленники рассылают людям электронные письма с вредоносным программным обеспечением (ПО). Сейчас около трети сотрудников российских компаний добровольно открывают такие сообщения и не знают, как с ними бороться, отмечает Станислав Кузнецов.

Так, по оценкам Сбербанка, средние потери одной организации от кибератак составляли $13 млн в 2018 году, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим годом. В 2019-м общие потери мировой экономики от действий кибермошенников достигнут $2,5 трлн, прогнозирует Сбербанк. Через три года эта цифра может достигнуть $8 трлн.

Ещё одна тенденция в кибермошенничестве, которую отмечает Сбербанк, — это повышение внимания злоумышленников к молодому поколению до 35 лет. Ранее же основными жертвами становились лица старшего возраста, уточняет Кузнецов.

На данный момент уже 65% от всех жителей Земли хотя бы раз подвергались кибератаке, добавляет зампред правления Сбербанка.

Основную опасность для людей всё больше представляют операции по банковским картам, следует из материалов Сбербанка. Так, если в I квартале 2017-го этот канал вывода денег мошенниками занимал 41% среди всех путей кражи средств, то к началу этого года цифра достигла 48%.

Число атак на банкоматы российских кредитных организаций при этом сократилось на 40% за прошлый год, добавляет Кузнецов.