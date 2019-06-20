https://static.news.ru/photo/99a8af8c-9312-11e9-b32a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russia Look/Global Look Press

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил о победе в России над финансовыми мошенниками. Их жульническая схема кражи денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров практически сведена к нулю.

Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведён данный вид мошенничества к нулю, — цитирует портал banki.ru слова финансиста.

Он отметил, что установку на банкоматы спецустройств, копирующих всю информацию с магнитной полосы вставленных карт, удалось нейтрализовать благодаря согласованной работе банков и правоохранительных органов.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк советует клиентам быть особо внимательными при использовании банкоматов в связи с появлением новой схемы мошенничества. Специалисты объяснили, что прежде чем вставить свою карту в банкомат, пользователь должен убедиться, что предыдущий человек завершил свою операцию. Для этого нужно лишь прочитать, что написано на экране.