https://static.news.ru/photo/7e3728e4-b42a-11e9-8b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк «Русский Стандарт» провёл исследование, целью которого было выяснить, сколько платят за связь люди разных возрастов.

Самая высокая средняя сумма платежа — 471 рубль — была в первой половине 2019 года у пользователей 40–50 лет, чуть меньше — 448 рублей — платили люди старше 50 лет, а минимальными суммами — 348 рублей в среднем — обходились россияне 21–35 лет, передаёт РИА Новости .

При этом доля платежей за мобильную связь в общем объёме транзакций снижается с возрастом: у молодых людей пополнение мобильного счёта составило 28,1% всех операций в мобильном банке, а у старшего поколения — уже 20,9%.

Как писал News.ru ранее, более половины россиян живут от зарплаты до зарплаты. При этом 75% граждан не хватает денег на месяц. Согласно опросу, проведённому сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», 38,4% респондентов заявили, что им не хватает около 10 тысяч рублей до зарплаты, а 6,8% россиян нуждаются в дополнительных 6–8 тысячах рублей, чтобы не бедствовать в последнюю неделю перед зарплатой.