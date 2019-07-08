https://static.news.ru/photo/c16f13d4-a128-11e9-b0aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zach Chase/Runway Manhattan

Годовой оборот теневого сегмента товаров категории «люкс» достиг 280 млрд рублей, легального — 250 млрд.

Исследование компании Brandmonitor, борющейся с контрафактом, показало, что основные рынки сбыта подделок — торговые центры (40% от общего объёма продаж) и вещевые барахолки (30%), сообщает « Коммерсант ».

Фейков на 84 млрд рублей продавцам удалось реализовать в онлайне, причём 25 млрд получено за счёт торговли в соцсетях и на маркетплейсах. Особой популярностью пользуются джинсы, сумки, футболки и кроссовки с ярлычками известных брендов.

При этом, как утверждает исполнительный директор компании «Русбренд» Алексей Поповичев, ситуация никак не сказывается на владельцах магазинов элитных марок — покупатели подделок не являются их целевой аудиторией.

Как писал News.ru ранее, водители люксовых автомобилей чаще других прячут номера при парковке. С начала года сотрудники московского паркинга выявили 1728 автомобилей Mercedes и 1656 BMW с закрытыми номерами.