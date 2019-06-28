https://static.news.ru/photo/2ef7540c-9977-11e9-87d6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 28 июня демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:08 мск доллар стал дороже на 1,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,085 рубля, а европейская валюта подорожала на 9 копеек и стоила 71,79 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:23 мск снизился на 0,07%, до 2777,78 пункта, а индекс РТС прибавил 0,02%, составив 1388,31 пункта.

Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего в юане, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). По оценкам опрошенных News.ru экспертов, всё это на руку отечественной экономике, которая становится всё более независимой от американской валюты.