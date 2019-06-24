Торговая сессия 24 июня демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.
При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:17 мск вырос на 0,23%, до 2767,58 пункта, а индекс РТС прибавил 0,8%, составив 1386,08 пункта.
Как ранее писал News.ru, стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $11 тысяч. Такой рост произошёл впервые с 6 марта 2018 года.