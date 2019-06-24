https://static.news.ru/photo/e2ef2c06-9651-11e9-b900-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Торговая сессия 24 июня демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,915 рубля, а европейская валюта подешевела на 6 копеек и стоила 71,5925 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:17 мск вырос на 0,23%, до 2767,58 пункта, а индекс РТС прибавил 0,8%, составив 1386,08 пункта.

Как ранее писал News.ru, стоимость криптовалюты биткоин преодолела отметку в $11 тысяч. Такой рост произошёл впервые с 6 марта 2018 года.