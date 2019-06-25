https://static.news.ru/photo/d65bf634-971b-11e9-82ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Торговая сессия 25 июня демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:08 мск доллар стал дешевле на 9 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,51 рубля, а европейская валюта подешевела на 5 копеек и стоила 71,25 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:23 мск снизился на 0,05%, до 2761,18 пункта, а индекс РТС прибавил 0,29%, составив 139,14 пункта.

Вклады в долларах и евро продолжают терять свою привлекательность, особенно депозиты в европейской валюте. Всё дело не в отечественных банках, а в зарубежных, и в ситуации в США и Европе, пояснили эксперты, опрошенные News.ru.