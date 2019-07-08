https://static.news.ru/photo/72263214-a153-11e9-86cb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сессия 8 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Согласно данным Московской Биржи, к 10:14 мск доллар стал дороже на 10 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,9025 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 2,75 копейки и стоила 71,705 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:29 мск снизился на 0,75%, до 2814,01 пункта, а индекс РТС также потерял 0,75%, составив 1388,31 пункта.

Как ранее писал News.ru, власти Хорватии объявили о начале процедуры присоединения к Европейскому механизму валютных курсов. Председатель Центробанка Хорватии Борис Вуйчич сообщил, что определённых сроков завершения процесса нет, но если все условия будут выполнены до конца года, страна сможет войти в еврозону к 2023 году