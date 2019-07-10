https://static.news.ru/photo/eb0dbe08-a2e4-11e9-95df-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 10 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Согласно данным Московской биржи, к 10:06 мск доллар стал дешевле на 6,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,8475 рубля, а европейская валюта потеряла в цене 4,5 копейки и стоила 71,555 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:21 мск снизился на 0,22%, до 2816,35 пункта, а индекс РТС потерял 0,31%, составив 1390,54 пункта.

Как ранее писал News.ru, Сбербанк понизил размер максимальных ставок по рублёвым и валютным вкладам. Об этом сообщается на сайте финансовой организации.