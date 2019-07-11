https://static.news.ru/photo/fc1d9866-a3ad-11e9-95c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Торговая сессия 11 июля демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов укрепляется к доллару и евро.

Согласно данным Московской Биржи, к 10:07 мск доллар стал дешевле на 20,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9725 рубля, а европейская валюта потеряла в цене 11,25 копейки и стоила 70,965 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:22 мск снизился на 0,02%, до 2822,12 пункта, а индекс РТС вырос на 0,32%, составив 1412,16 пункта.

Как ранее писал News.ru, замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.