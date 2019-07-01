https://static.news.ru/photo/fb0881a8-9bd2-11e9-8325-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 1 июля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов существенно укрепляется к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:09 мск доллар стал дешевле на 20 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,04 рубля, а европейская валюта потеряла в цене 48,5 копейки и стоила 71,3575 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:20 мск вырос на 0,9%, до 2790,87 пункта, а индекс РТС прибавил 1%, составив 1394,31 пункта.

Заключённое между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях, считают опрошенные News.ru эксперты. Вместе с тем, по их словам, первое время будут возникать трудности во взаиморасчётах, обусловленные инертностью китайских банков.