https://static.news.ru/photo/b9f41ad0-a6d4-11e9-afc5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Торговая сессия 15 июля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.

Согласно данным Московской Биржи, к 10:14 мск доллар стал дешевле на 11 копеек, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,8675 рубля, а европейская валюта подешевела на 10 копеек и стоила 70,87 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:29 мск вырос на 0,03%, до 2778,47 пункта, а индекс РТС прибавил 0,4%, составив 1393,45 пункта.

Российский рубль вновь признан самой недооценённой валютой в мире. Так, согласно «индексу бигмака», стоимость рубля на 64,5% ниже справедливого курса, писал News.ru.