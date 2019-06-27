https://static.news.ru/photo/5ef13eb2-98ae-11e9-9af9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сессия 27 июня демонстрирует положительное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:05 мск доллар стал дешевле на 3,25 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,105 рубля, а европейская валюта подешевела на 1 копейку и стоила 71,7 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:19 мск вырос на 0,17%, до 2779,5 пункта, а индекс РТС прибавил 0,13%, составив 1388,42 пункта.

Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего в юане, говорится в июньском докладе Европейского центрального банка (ЕЦБ). По оценкам опрошенных News.ru экспертов, всё это на руку отечественной экономике, которая становится всё более независимой от американской валюты.