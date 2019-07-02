https://static.news.ru/photo/a88e39a6-9c9d-11e9-afeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 2 июля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:06 мск доллар стал дороже на 20 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,16 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 26 копеек и стоила 71,32 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:21 мск вырос на 0,26%, до 2808,84 пункта, а индекс РТС потерял 0,21%, составив 1398,69 пункта.

Российский рубль будет стабилен. Уверенность в этом выразил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе выступления на конференции в Высшей школе экономики, писал News.ru.