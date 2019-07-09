https://static.news.ru/photo/43a59382-a21e-11e9-9048-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сессия 9 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Согласно данным Московской биржи, к 10:25 мск доллар стал дороже на 4,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,7375 рубля, а европейская валюта выросла в цене на девять копеек и стоила 71,46 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:40 мск вырос на 0,23%, до 2829,02 пункта, а индекс РТС потерял 0,11%, составив 1398,01 пункта.

Как ранее писал News.ru, замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.