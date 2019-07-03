https://static.news.ru/photo/ffe2e88e-9d63-11e9-9672-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сессия 3 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:02 мск доллар стал дороже на 5 копеек, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,37 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 8 копеек и стоила 71,5 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:15 мск снизился на 0,23%, до 2803,44 пункта, а индекс РТС потерял 0,53%, составив 1390,79 пункта.

Предложения сенаторов об отмене НДС при продаже гражданам золотых слитков, а также об освобождении от НДФЛ доходов от операций по металлическим счетам являются новым инструментом, который позволит гражданам сохранить свои сбережения. Такое мнение озвучил президент СРО «НАПКА», председатель Совета СРО «МиР», ранее — исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев, писал News.ru.