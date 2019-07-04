https://static.news.ru/photo/ca2d5802-9e2e-11e9-b6b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 4 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:12 мск доллар стал дороже на 3 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 63,35 рубля, а европейская валюта выросла в цене на 8 копеек и стоила 71,47 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:27 мск снизился на 0,14%, до 2820,01 пункта, а индекс РТС потерял 0,05%, составив 1400,79 пункта.

Как ранее писал News.ru, Минфин России планирует направить на покупку валюты 231 млрд рублей. Операции будут проводиться в период с 5 июля по 6 августа, а ежедневный объём средств, направляемых на покупку валюты, составит 10 млрд рублей.