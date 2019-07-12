https://static.news.ru/photo/44c69440-a477-11e9-a85d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Торговая сессия 12 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Согласно данным Московской Биржи, к 10:05 мск доллар стал дороже на 13,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,9475 рубля, а европейская валюта подорожала на 28,75 копейки и стоила 70,9675 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:20 мск снизился на 0,46%, до 2776,7 пункта, а индекс РТС потерял 0,76%, составив 1388,23 пункта.

Как ранее писал News.ru, замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.