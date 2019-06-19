Население РФ в 2019 году стало чаще брать кредиты наличными на путешествия, причём по России. Самые популярные направления весны-лета — это Крым, Горный Алтай, а также туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу. Об этом говорится в исследовании банка «Русский Стандарт», подготовленном специально для News.ru. Спрос на «туристические» кредиты вырос за январь–май этого года в среднем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Это объясняется тем, что реальные доходы граждан продолжают сокращаться, считают в кредитных организациях.

Россияне в первые пять месяцев 2019-го сохранили тенденцию чаще строить свои туристические маршруты по России и брать на такие поездки кредиты наличными. Однако если весной-летом 2018 года был отмечен рост популярности Крымского полуострова и Горного Алтая, то в аналогичный сезон 2019 года к ним добавились ещё туры в Санкт-Петербург и по Золотому кольцу, говорится в исследовании.

Эль-Ойын - национальный праздник Республики Алтай Andrey Shapran/Russian Look/Global Look Press

Действительно, растёт спрос на кредиты наличными, целью которых является туризм; причём он смещается именно на поездки по России, подтверждает данные «Русского Стандарта» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его оценкам, россияне стали пользоваться «туристическими» кредитами за январь–май этого года на 10% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом сумма запрашиваемых средств выросла по меньшей мере на 15%, если сравнивать ситуацию с весной прошлого года.

На этом фоне снизился спрос россиян на займы для покупки автомобилей с пробегом или внесения недостающей суммы на покупку новых авто. В то же время граждане теми же темпами продолжали брать кредиты наличными на ремонт квартир, строительство дач и оплату летних смен детских лагерей, говорится в исследовании «Русского Стандарта».

Впрочем, лишь 5–10% населения оплачивают отпуск за счёт кредитных средств, уточняет президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев. Схожую оценку даёт и директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Николай Алтунин — запросы кредитов на отдых занимают 5% от всех обращений. А вот средняя сумма займа, по подсчётам Мехтиева, за год практически не изменилась — скорее всего, за счёт того, что на фоне роста цен на туры граждане останавливают свой выбор на более бюджетных предложениях.

Global Look Press

Такие тенденции подтверждают тот факт, что порядка 60–70% россиян не имеют возможности делать сбережения, рассуждает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. Ранее существенная часть граждан оплачивала отпуск за счёт накоплений, сделанных в течение года, однако сейчас делать это сложнее, полагает он.

Отсутствие роста реально располагаемых доходов на фоне роста цен на товары первой необходимости, в разы превышающего средний уровень инфляции, повлияло на то, что всё больше и больше потребностей, в том числе и туры, оплачивать приходится за счёт кредитных средств, продолжает Юрий Кудряков. А популярность именно внутреннего направления можно объяснить его более низкой стоимостью при выборе бюджетного отдыха, а также желанием сэкономить средства на оплату авиабилетов за счёт путешествия на автомобиле, добавляет он.

Отчасти, уточняет Сергей Дейнека из «БКС Премьер», нынешняя поведенческая модель домашних хозяйств носит вынужденный характер, поскольку растущие расходы на обязательные платежи в существенной мере ограничивают запас потребительской прочности.

Оплата отпуска в кредит — это довольно рискованный вид кредитования в плане выхода на просроченную задолженность, — предупреждает Эльман Мехтиев из НАПКА.

В большинстве случаев дело в чистой психологии, продолжает он: кредит взят, отпуск закончился, а задолженность осталась. За счёт этого возникает ощущение, что платишь за «воздух», в отличие от, например, покупки в кредит бытовой техники, которой клиент пользуется ежедневно, поясняет эксперт.