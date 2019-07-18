https://static.news.ru/photo/3a0c7bea-a8f6-11e9-88fa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Исследование «Ромира» показало, что для снятия наличных и оплаты покупок россиянам хватает одной карты.

Большинство (58%) держателей имеют лишь одну карту, их число ещё немного уменьшилось по сравнению с 2015 годом — тогда их было 53%. В 2012 году большинство респондентов сообщали, что имеют две-три карты, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что 12% опрошенных пользуются исключительно наличными. Как и в 2012 году, большая часть принявших участие в исследовании россиян (58%) использует карты в основном для снятия денег в банкомате.

Как писал News.ru ранее, сеть магазинов «Пятёрочка» присоединилась к эксперименту по снятию наличных денег с банковских карт через кассира супермаркета. Об этом рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.