https://static.news.ru/photo/fa8af0a4-aefa-11e9-bc6d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

В первом полугодии 2019 года средняя сумма платежа за ЖКУ выросла на 1,29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали специально для News.ru в банке «Русский Стандарт». При этом из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% индексация тарифов за «коммуналку» с 1 января составила 1,7%. Рост финансовой грамотности россиян и бум использования смартфонов помогают экономить, поясняют эксперты.

За январь-июнь этого года средний чек за оплату ЖКХ увеличился с 3295 рублей до 3337 рублей, это 1,3% против 1,7%, на которые с начала 2019-го власти проиндексировали тарифы. Самый крупный средний чек зафиксировали в Ставрополе — 5159 рублей.

Кроме того, отмечают в «Русском Стандарте», в первом полугодии географическое распределение граждан, оплачивающих ЖКХ через мобильные банковские приложения, расширилась почти вдвое, а рост количества клиентов, оплачивающих услуги онлайн, составил 73%.

В этот период общий оборот денежных средств по онлайн-оплате коммуналки в топ-10 городов вырос на 91,5% по сравнению с 2018 годом.

Использовать мобильное приложение для оплаты ЖКУ предпочитали в равной степени как мужчины, так и женщины — 50,65% против 49,35%. Похожая картина была и в 2018-м.

В других кредитных организациях предоставили схожие данные. При этом директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов отмечает стремительный переток клиентов из офлайн в онлайн, причём безналичные платежи растут не только за ЖКУ, а по всем видам безналичных переводов в целом.

АГН «Москва»

Население становится все более финансово грамотным, причём не только в столице, но и в регионах, оно экономнее в вопросах трат, основательнее подходит к каждой покупке или оплате, ищет более выгодные решения, внимательно изучает все предложения на рынке, поясняют в «Русском Стандарте» обнаруженную экономию на ЖКХ.

Клиенты банков оценили всю выгоду от бесплатной оплаты ЖКУ через приложения зачастую при оплате в ряде кредитных организаций взымаются проценты за подобную услугу, — отмечает представитель финучреждения.

Бум распространения смартфонов привёл к взрывному росту пользователей финансовых приложений и мобильного интернета в регионах, которые по количеству и активности потеснили жителей двух столиц, добавляет собеседник News.ru.

На динамике использования онлайн-приложений в целях оплаты ЖКУ отражается всё более активный рост использования населением самих приложений и широкое распространение безналичных форм оплаты в принципе, подтверждает Антон Граборов из «БКС Премьер». Также в усилении динамики может играть весомую роль и то, что оплата ЖКУ стала доступной онлайн в любой точке страны и мира, где есть интернет. Можно, к примеру, оплатить коммунальный счёт, находясь в отпуске, или же вовсе избавиться от лишних действий и тревог, подключив опцию регулярного автоплатежа.

Рост же среднего чека за коммуналку эксперт связывает в первую очередь с повышением тарифов на ЖКУ, произошедшим с 1 января 2019 года. Несколько лет назад, напоминает он, правительство отказалось от двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые раньше поднимались дважды в год — 1 января и 1 июля. До 2019-го индексация производилась только с 1 июля, однако нынешний год стал исключением, из-за повышения ставки НДС с 18% до 20% индексация платы граждан за услуги ЖКХ составила с 1 января 1,7%, а с 1 июля — дополнительно на 2,4%.