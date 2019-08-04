https://static.news.ru/photo/61057f3c-b731-11e9-9ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Russian Look/Global Look Press

Новый способ получения зарплаты в России анонсировали в Центробанке. Там рассказали об обсуждении с банковским сообществом возможности перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП).

Нововведение позволит разобраться с вопросом о «зарплатном рабстве», ситуации, когда работодатель выбирает банк без учёта интересов сотрудника. Об этом сообщает « Российская газета ».

Предполагается, что работник сможет самостоятельно привязать к номеру телефона платёжную карту системы «Мир» и выбрать банк, в который будет перечисляться его зарплата. В этом случае работодатель сможет узнать только оператора платёжной системы.

Ранее News.ru сообщал, что комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал предложенные группой депутатов поправки к законопроекту о требованиях к иностранным электронным кошелькам. Речь идёт о том, чтобы обязать кредитные организации выдавать только карты «Мир» для получения льгот на проезд. Таким образом, банки не смогут предлагать клиентам международные платёжные системы Visa и MasterCard.