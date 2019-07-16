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Торговая сессия 15 июля демонстрирует снижение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дешевеет к доллару и евро.

Согласно данным Московской Биржи, к 10:10 мск доллар стал дороже на 8,25 копейки, увеличившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,7525 рубля, а европейская валюта подорожала на 6,25 копеек и стоила 70,61 рубля.

При этом индекс МосБиржи по состоянию на 10:25 мск снизился на 0,04%, до 2775,23 пункта, а индекс РТС потерял 0,39%, составив 1381,09 пункта.

Российский рубль вновь признан самой недооценённой валютой в мире. Так, согласно «индексу бигмака», стоимость рубля на 64,5% ниже справедливого курса, писал News.ru.