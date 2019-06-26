https://static.news.ru/photo/db23a41c-97e5-11e9-a218-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сессия 26 июня демонстрирует разнонаправленное движение российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.

Так, согласно данным Московской биржи, к 10:15 мск доллар стал дешевле на 1 копейку, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,825 рубля, а европейская валюта подешевела на 4 копейки и стоила 71,39 рубля.

При этом индекс Мосбиржи по состоянию на 10:31 мск снизился на 0,02%, до 2753,32 пункта, а индекс РТС прибавил 0,07%, составив 1381,86 пункта.

Как ранее писал News.ru, спрос граждан России на наличную валюту вырос в апреле 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.