https://static.news.ru/photo/a2fab43a-9c82-11e9-b8c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance

Продажи носимой электроники — фитнес-браслетов, умных часов и GPS-датчиков для детей за год увеличились более чем вдвое.

Рост подтвердили МТС, «Связной-Евросеть» и Mobile Research Group. Самыми популярными в этой категории товаров стали фитнес-браслеты, на них пришлось 60% продаж при средней цене покупки в 2,2 тысячи рублей. Всего же за год россияне приобрели около 760 тысяч гаджетов на общую сумму 4,9 млрд в российской валюте, сообщают « Известия ».

Как писал News.ru ранее, британские учёные создали браслет для людей, страдающих от депрессии, повышенной тревожности и биполярных расстройств. Электронное устройство, реагируя на эмоции своего владельца, меняет цвет и помогает лучше контролировать чувства. Работает браслет автономно и не нуждается в подключении к компьютеру или мобильным гаджетам.