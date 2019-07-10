https://static.news.ru/photo/49759f6a-a2e5-11e9-b546-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Автомобиль Porsche Cayenne GTS 2013 года выпуска, который был конфискован у осуждённого за взяточничество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, продан на аукционе за 2 млн 952 тыс. 297 руб., включая НДС. Стартовая цена лота составляла 1 млн 256 тыс. 296 руб. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

В результате торгов 8 июля 2019 года Территориальным управлением Росимущества в городе Москве продан автомобиль Porsche Cayenne GTS 2013 года выпуска. Автомобиль реализовывался на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. В связи с отсутствием заявок в рамках объявления предыдущих торгов начальная цена автомобиля была снижена на 60% от первоначальной, – говорится в сообщении .

Отмечается, что в торгах участвовали 11 человек, всего к аукциону были допущены 25 человек. В ведомстве напомнили, что Porsche Cayenne GTS стал четвёртым конфискованным у Захарченко автомобилем, проданным на торгах. До этого с молотка ушли Mersedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска, Mersedes Benz S 500 4MATIC 2015 года выпуска и Porsche Cayenne S Hybrid 2012 года выпуска.

Сумма, поступившая в бюджет РФ от продажи всех четырёх автомобилей, составила 9 млн 938 тыс. 255 руб.

Как ранее писал News.ru, защита бывшего полковника Дмитрия Захарченко представила якобы «настоящего владельца миллиардов», найденных у подзащитного. Им оказался зять осуждённого Владимир Разгонов. Он заявил, что средства принадлежат ему, однако не уточнил их происхождение.