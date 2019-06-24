Вклады в долларах и евро продолжают терять свою привлекательность, особенно депозиты в европейской валюте. Сейчас самую высокую доходность по вкладам в евро — в среднем 0,88% — в банках России можно заработать, открыв счёт максимум на 30 дней без опции «до востребования». Самые низкие проценты получатся при вкладе «до востребования» и составят лишь 0,04%. Всё дело не в отечественных банках, а в зарубежных, и в ситуации в США и Европе, поясняют эксперты, опрошенные News.ru.

Ставки по валютным вкладам для населения продолжают снижаться, причём быстрее, чем ухудшается доходность депозитов в рублях. Если процент по депозитам в отечественной валюте опустился с начала этого года в среднем всего на 0,21 процентного пункта — до 7,31% к концу первой декады июня, то по долларовым вкладам доходность просела незначительно — на 0,5% процентного пункта, до 3,2%; а по евро — и вовсе практически в три раза (до примерно 0,3% годовых). Таким образом, увеличивается спред — разница между ставками по вкладам в рублях, американской и европейской валютах.

На доходность вкладов в инвалюте влияет множество факторов, в том числе значение ключевых ставок центральных банков крупнейших стран — Федеральной резервной системы (ФРС США) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), отмечают эксперты Московского кредитного банка. Они напоминают, что сейчас Федрезерв держит свои ставки на отметке 2,5% годовых, а европейский финансовый регулятор — на нулевом уровне. С начала 2018 года ставка ФРС выросла на один процентный пункт, в то время как ставка ЕЦБ оставалась равной 0%, напоминает менеджер отдела управления депозитами и инвестиционными продуктами Райффайзенбанка Евгений Василевич.

Эти два индикатора влияют на стоимость денег во всём мире, где центром формирования этой стоимости является бенчмарк LIBOR. Это ставки по разным валютам, формируемые на межбанковском рынке среди участников лондонской биржи. Так, LIBOR по долларам сейчас составляет 2,35% годовых, а по евро — 0,47% годовых, поясняет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

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Отсюда и спред по ставкам по вкладам в евро и в долларах, ведь российские банки, устанавливая процент по депозитам в той или иной валюте, ориентируются на размер базовых ставок, указывает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Дополнительно банки стимулирует к установлению более высокой доходности по долларовым вкладам тот факт, что в структуре спроса на валютное кредитование значительно преобладают доллары, — добавляет он.

Более низкие ставки по вкладам в евро по сравнению с долларовыми действительно снижают привлекательность депозитов, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Однако, продолжает он, поскольку так складывается конъюнктура мировых рынков, изменить расклад сил в пользу евро российским банкам не под силу. Привлекая деньги населения в евро по высоким ставкам, отечественные кредитные организации не смогут разместить эти средства в виде кредитов внутри РФ, потому что крупные компании не будут брать дорогие займы в европейской валюте, а предпочтут занимать у иностранных банков, рассуждает он.

Всё это никак не связано с динамикой курса рубля, добавляет Сергей Дейнека из «БКС Премьер». Но тормозит процесс дедолларизации банковских балансов, отмечает Дмитрий Монастыршин из ПСБ. Этот курс, предполагающий снижение зависимости кредитных организаций от инвалют, был взят ещё в прошлом году. Но это в большей степени предполагает уменьшение зависимости от доллара в международных расчётах и крупных инвестициях, а не ограничения в использовании частными инвесторами валютных вкладов, уточняет Дейнека.

Вытеснение в какой-либо форме валютных вкладов не выгодно экономике и банковской системе, потому что граждане в таком случае начнут «прятать» свои доллары под подушку, — рассуждает эксперт.

С 1 июля российский ЦБ повышает норматив обязательных резервов по обязательствам банков перед гражданами, и это действие регулятора направлено на дедолларизацию, так как влияет на стоимость фондирования банков, напоминают в МКБ. Дедолларизация, скорее, поддерживает более высокие ставки по рублёвым вкладам и укрепление курса национальной валюты, добавляет Дмитрий Монастыршин. На этом фоне до конца года ставки по долларам могут понизиться, прогнозирует Максим Тимошенко из «Русского Стандарта».