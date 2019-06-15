«Пузыря» в потребительском кредитовании россиян нет, убеждён Центробанк. Об этом вновь заявила его глава Эльвира Набиуллина 14 июня. С ней соглашаются и эксперты, опрошенные News.ru, и поясняют, почему ситуация четырёхлетней давности с займами населения уже не повторится.

Что касается потребительского кредитования, ещё раз повторю: там нет «пузыря» сейчас. Мы это не видим ни по каким показателям. На это, кстати, указывает динамика розничного товарооборота, — заявила глава Центробанка.

Однако, по её словам, «пузыри» могут возникнуть в том же потребкредитовании на рынке ипотеки. И есть риск, что они могут очень быстро накапливаться, поэтому ЦБ предпринимает макропруденциальные меры, чтобы избежать в будущем накопления рисков для финансовой стабильности.

В тоже время потребкредитование будет одним из факторов ускорения темпов увеличения расходов домохозяйств на потребление, следует из слов Эльвиры Набиуллиной. Так, регулятор немного повысил прогноз по этому рынку на 2019 год — с 10–15% до 15–20%, а на 2020-2021 годы оставил ожидания неизменными.

Сергей Булкин/News.ru

Но в основном расходы на потребление будут расти за счёт ожидаемого «некоторого» роста реальных доходов населения, отметила глава ЦБ, отвечая на вопрос корреспондента News.ru. Так, по оценкам регулятора, в этом году они увеличатся на 1–1,5%, а в 2021-м — уже на 2,5–3%. Прогнозные темпы роста реальных доходов граждан председатель не назвала.

Сейчас ситуация на рынке потребительского кредитования не характеризуется реализацией каких-либо существенных рисков, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Нынешнее качество данных кредитных портфелей остаётся комфортным, указывает он, оговариваясь: в то же время заявления ЦБ не исключают того, что регулятор понимает опасность тревожных тенденций, которые присутствуют на кредитном рынке.

Такие комментарии ЦБ призваны в большей мере убедить участников рынка в том, что потребительский сегмент кредитования сейчас находится под пристальным вниманием регулятора, который продолжит реализовывать стратегию «охлаждения» данного рынка. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер»



Отдалённые предпосылки к ухудшению ситуации в сегменте потребкредитования есть, солидарен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Он указывает на отсутствие сбережений у россиян, снижение их доходов на фоне высокого уровня инфляции на товары первой необходимости. Это, по мнению эксперта, привело к тому, что граждане стали обращаться в кредитные организации по причине нехватки денег на жизнь.

Сергей Лантюхов/News.ru

Сейчас каждая вторая семья обременена кредитом, каждый шестой заёмщик отдаёт на погашение долга более 50% своего дохода, оценивает гендиректор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков. При этом, добавляет он, кредитный портфель за год увеличился на четверть. Однако, если посмотреть на общую ситуацию, то она не вызывает особого беспокойства, убеждён он: доля просроченной задолженности несколько месяцев подряд не превышает 5%, снижается и уровень долговой нагрузки — примерно 27–30% по России при критичном показателе в 50%.

Безусловно, чисто гипотетически всегда есть риск, что рано или поздно те, кто набрал кредиты, массово выйдут в просрочку, и мы окажемся в ситуации 2015 года. Юрий Кудряков гендиректор финансового маркета «Юником24»

Только если пять лет назад никто не рассматривал такое развитие событий и финансовый рынок был не готов к такому коллапсу, то сейчас ситуация противоположная, и меры по стабилизации ведутся регулярно, подчёркивает эксперт.

Меры, применяемые ЦБ, направлены именно на то, чтобы не допустить этой ситуации, заключает Эльман Мехтиев.