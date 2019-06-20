https://static.news.ru/photo/cf4eafa2-92fd-11e9-a4ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Единственным исполнителем работ, связанных с фиксацией нарушений на автодорогах, правительство выбрало «дочку» компании «Ростех» — ООО «ГЛОНАСС БДД».

Ранее в некоторых регионах России, включая Москву и область, а также Чечню, камеры устанавливали и обслуживали сторонние частные фирмы. Идея определить единого оператора, по некоторым сведениям, принадлежит «Ростеху».

Источник сообщил, что в Минтрансе, Минкомсвязи и Минэкономразвития удивлены таким решением правительства, «противоречащим принципам конкуренции», пишет « Коммерсант ».

Как уже писал News.ru, в новой Федеральной целевой программе (ФЦП) развития системы ГЛОНАСС на период 2021–2030 годов появилась задача защитить сигналы перспективных спутников «Глонасс» от хакерских атак.