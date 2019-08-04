https://static.news.ru/photo/98643d62-b711-11e9-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего в стране получают работники добывающей отрасли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Его проводили для 27 самых востребованных отраслей народного хозяйства. Выяснилось, что только каждый третий высокооплачиваемый работник получает больше, чем в среднем по стране. Заработная плата выше 75 тысяч рублей в месяц достаётся лишь 12% россиян.

Больше всего жителям страны платят в пяти отраслях. «Добыча полезных ископаемых» оказалась наиболее оплачиваемой. Высоким заработком могут похвастаться около 37% работников этой сферы. В «Рыболовстве и рыбоводстве» в месяц россияне получают 75 тысяч рублей, но это достаточно малочисленная отрасль.

Высокой зарплатой довольны также более 33% работников финансовой отрасли. Выше среднероссийского уровня получают доход и сотрудники, занятые в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Их зарплата также составляет 75 тысяч рублей и выше.

Ранее News.ru сообщал, что Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,2%. МВФ призвал РФ вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в надёжные зарубежные активы. Это необходимо для того, чтобы «защитить, изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики», отметили в МВФ.