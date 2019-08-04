Средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет 30 тысяч рублей. Больше всего в стране получают работники добывающей отрасли.
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Его проводили для 27 самых востребованных отраслей народного хозяйства. Выяснилось, что только каждый третий высокооплачиваемый работник получает больше, чем в среднем по стране. Заработная плата выше 75 тысяч рублей в месяц достаётся лишь 12% россиян.
Больше всего жителям страны платят в пяти отраслях. «Добыча полезных ископаемых» оказалась наиболее оплачиваемой. Высоким заработком могут похвастаться около 37% работников этой сферы. В «Рыболовстве и рыбоводстве» в месяц россияне получают 75 тысяч рублей, но это достаточно малочисленная отрасль.
Высокой зарплатой довольны также более 33% работников финансовой отрасли. Выше среднероссийского уровня получают доход и сотрудники, занятые в отраслях «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная, научная и техническая деятельность». Их зарплата также составляет 75 тысяч рублей и выше.
Ранее News.ru сообщал, что Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,2%. МВФ призвал РФ вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в надёжные зарубежные активы. Это необходимо для того, чтобы «защитить, изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики», отметили в МВФ.