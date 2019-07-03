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Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 26,86 копейки и составил 63,4951 рубля. 2 июля он был на уровне 63,2265 рубля.

Торги по американской валюте 3 июля проходят в плюсе. По состоянию на 11:21 мск биржевой курс доллара вырос на 15,75 копейки, он равен 63,4775 рубля. На максимуме за доллар предлагали...