Официальный курс доллара на 4 июля, согласно данным Банка России, увеличился на 26,86 копейки, составив 63,4951 рубля (63,2265 рубля на 3 июля). Курс евро увеличился на 19,54 копейки, до 71,6034 рубля (71,408 рубля на 3 июля).
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала больше на 23,56 копейки и равняется 67,1438 рубля.
Как ранее писал News.ru, Минфин России планирует направить на покупку валюты 231 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.