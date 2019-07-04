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Замедление темпов роста мировой экономики может быть сопряжено с резким оттоком капитала с развивающихся рынков, что окажет давление на национальные валюты таких стран. Об этом заявляет председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По её словам, в таком случае возможно обесценивание нацвалют развивающихся рынков. Я не могу сказать, что мы полностью от этого изолированы, — отмечает глава ЦБ. Она добавляет, что регулятор сейчас...