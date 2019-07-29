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Россияне во втором квартале 2019 года взяли в микрофинансовых организациях (МФО) чуть более 4 млн займов на 53,7 млрд рублей. В первом квартале эти цифры составляли соответственно 4,7 млн и 54,7 млрд рублей.

Тем самым впервые за полтора года сократился объём и количество выданных займов. Они росли неизменно с третьего квартала 2017 года, сообщает газета « Коммерсант ».

Эксперты издания отмечают, что вводимые ЦБ ограничения меняют линейку МФО в пользу займов с более высокой средней суммой. Так, во втором квартале 2019 года средняя сумма займа увеличилась на 16% по сравнению с первым кварталом, достигнув 13,3 тысячи рублей.

Сокращение объёма и числа выданных займов специалисты связывают с тем, что проверенные постоянные и ответственные клиенты исчерпали весь доступный им лимит средств. Также новый тренд, по их мнению, может быть связан с ростом серого рынка.

Ранее News.ru сообщал, что МФО за I квартал 2019 года закрыли треть офисов из-за ужесточения требований Центробанка. В обзоре регулятора говорится, что следующий раунд усиления контроля за МФО сократит рынок вдвое. Закрытие офисов эксперты связывают со снижением максимально допустимой ставки до 1%. Кроме того, ЦБ обязал МФО начислять больше резервов по займам закредитованных россиян.