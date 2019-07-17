https://static.news.ru/photo/345fa040-a87a-11e9-906e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём наличных денег в России с начала 2019 года сократился на 3,1% — до 315,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Центральный банк страны.

Между тем регулятор отмечает, что за первое полугодие 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объём наличных денег увеличился на 2% и на 1 июля составил 10 триллионов рублей.

По данным Центробанка России, количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей постепенно увеличивается, а доля банкнот номиналом 100 и 1000 рублей — сокращается, сообщает ТАСС .

Самыми распространёнными являются купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, их доля составляет по 26%.