https://static.news.ru/photo/76b8c0fe-b3f9-11e9-b7c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новый класс заёмщиков, условно называемых «маргиналами», формируется в России. Под это определение подпадают россияне, которые не могут рассчитывать не только на кредит в банке, но и в микрофинансовых организациях (МФО).

К данной категории заёмщиков уже относятся 400 тысяч человек, сообщает газета « Известия ».

Выявить «маргиналов» помогает принятый год назад «Базовый стандарт», с 1 января 2019 года предписавший не выдавать гражданину в рамках одной организации больше девяти кредитов.

Типичными «маргиналами» являются 26—35-летние мужчины, работающие по найму с зарплатой в 30–40 тысяч рублей и ежемесячным платежом до 5 тысяч рублей. Оказавшись в рядах нового класса заёмщиков, они могут прибегнуть к услугам «чёрных» кредиторов, считают эксперты.

Ранее News.ru сообщал, что в июне 2019 года россияне запрашивали в МФО в среднем 9,4 тыс. руб., что на 25% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. Таковы данные исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Эксперты уверены, что запрашиваемые суммы займов напрямую зависят от роста цен после увеличения НДС с 1 января на 2%, а также некоторых тарифов, в частности ЖКХ.