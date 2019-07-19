https://static.news.ru/photo/c749df26-ac2e-11e9-b7b3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Мошенники в первом полугодии 2019 года пытались похитить у клиентов крупнейших российских банков более 24 млрд рублей. Кредитные организации уверяют, что злоумышленникам удаётся обойти их антифрод-защиту лишь в 3–4% случаев.

Больше всего денег спас для клиентов Сбербанк, который предотвратил хищения со счетов на сумму 18 млрд рублей. ВТБ не дал похитить 5,4 млрд, Альфа-Банк — не менее 700 млн, Почта Банк — 135 млн и МКБ — 10 млн, сообщает газета « Известия » со ссылкой на кредитные организации.

Эксперты по информбезопасности называют самым слабым местом в защите банков человеческий фактор, из-за которого случаются утечки данных клиентов.

По данным Центробанка, в 2018 году мошенники списали с карт граждан почти 1,4 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал, что в Центробанке рассказали, как уберечься от махинаций с пластиковыми картами. Начальник Главного управления Банка России по ЦФО Надежда Иванова сообщила, что мошенники стали всё чаще с помощью интернет-телефонии подменять свои номера телефонов номерами банков и таким образом воровать деньги с карт даже не самых доверчивых граждан.