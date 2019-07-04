https://static.news.ru/photo/4f194a74-9edb-11e9-bd2c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Специалисты РАНХиГС выяснили уровень зарплат, на который рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. Самые большие запросы оказались у молодых людей, работающих в сфере информационных технологий.

Каждый третий из них заявил о желании получать от 50 до 60 тыс. рублей в месяц. Почти 20% IT-специалистов рассчитывают на 40–50 тыс. рублей, а четверть устроит от 30 до 40 тыс. рублей в месяц, сообщает RT .

Оклад в 50–60 тыс. рублей считают достойным для себя 25% молодых людей из правоохранительных структур. Столько же их коллег согласны на 30–40 тыс. рублей.

Зарплата от 30 до 40 тыс. рублей в большинстве случаев устраивает работников сферы финансов, рекламы и консалтинга. Половина представителей молодёжи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении рассчитывает на зарплату в 20–30 тыс. рублей. Лишь 10% их коллег претендуют на 40–50 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов России.

Ранее News.ru сообщал, что россияне назвали высокую зарплату главной чертой хорошего работодателя. Так считают 70% жителей РФ. 65% респондентов отметили важность хорошего социального пакета. 57% назвали главным плюсом компании стабильность, а ещё 48% — наличие карьерного роста. 28% считают такой чертой возможность корпоративного обучения.