Обновлённая версия мобильного приложения Банка России поможет россиянам в определении подлинности купюр. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
Приложение «
В то же время приложение не гарантирует подлинности банкнот. Оно помогает сделать это самостоятельно, ориентируясь на признаки, покажет, где они расположены и как должны выглядеть.
Эти признаки распределены на четыре типа — проверяемые на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения.
При этом год образца и модификацию банкноты можно будет установить при помощи каталога или воспользовавшись камерой устройства.
Рост популярности безналичной оплаты покупок в Московском регионе отмечает Банк России. По данным регулятора, в I квартале 2019 года в Москве и Московской области по картам было оплачено товаров и услуг на 2,4 трлн рублей, писал News.ru.