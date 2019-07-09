https://static.news.ru/photo/5c16a562-a257-11e9-8bd2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Обновлённая версия мобильного приложения Банка России поможет россиянам в определении подлинности купюр. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Приложение « Банкноты Банка России » содержит сведения о защитных признаках купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей и остальных, находящихся в обращении.

В то же время приложение не гарантирует подлинности банкнот. Оно помогает сделать это самостоятельно, ориентируясь на признаки, покажет, где они расположены и как должны выглядеть.

Эти признаки распределены на четыре типа — проверяемые на просвет, при увеличении, на ощупь или при изменении угла наблюдения.

При этом год образца и модификацию банкноты можно будет установить при помощи каталога или воспользовавшись камерой устройства.

Рост популярности безналичной оплаты покупок в Московском регионе отмечает Банк России. По данным регулятора, в I квартале 2019 года в Москве и Московской области по картам было оплачено товаров и услуг на 2,4 трлн рублей, писал News.ru.