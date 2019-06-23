https://static.news.ru/photo/1582e602-9527-11e9-b1b2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Nikiforov/Wikimedia Commons

Минтранс России назвал сумму задолженности грузинской стороны за аэронавигационную деятельность перед российской компанией «Госкорпорация по организации воздушной деятельности». В ведомстве отметили, что Тбилиси признал долг ещё в 2008 году, однако до сих пор не погасил его.

Сейчас грузинская сторона должна $792 543,19 и 592 251,95 рублей. Данные суммы не включают в себя накопившиеся пени, сообщает пресс-служба Минтранса.

В ведомстве уточнили, что полёты из России в Грузию возобновятся, в том числе и после погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Также Минтранс заявил о готовности к консультациям с Тбилиси по данному вопросу.

Ранее News.ru сообщал, что все туристические операторы в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По словам руководителя ведомства, соответствующая информация или уже появилась, или будет обнародована в ближайшее время на сайтах всех туроператоров, работающих на грузинском направлении.