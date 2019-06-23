Минтранс России назвал сумму задолженности грузинской стороны за аэронавигационную деятельность перед российской компанией «Госкорпорация по организации воздушной деятельности». В ведомстве отметили, что Тбилиси признал долг ещё в 2008 году, однако до сих пор не погасил его.
Сейчас грузинская сторона должна $792 543,19 и 592 251,95 рублей. Данные суммы не включают в себя накопившиеся пени,
В ведомстве уточнили, что полёты из России в Грузию возобновятся, в том числе и после погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию. Также Минтранс заявил о готовности к консультациям с Тбилиси по данному вопросу.
Ранее News.ru сообщал, что все туристические операторы в России подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. По словам руководителя ведомства, соответствующая информация или уже появилась, или будет обнародована в ближайшее время на сайтах всех туроператоров, работающих на грузинском направлении.