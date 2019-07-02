https://static.news.ru/photo/7153f32a-9c9f-11e9-865e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин России планирует к размещению в третьем квартале 2019 года облигации федерального займа (ОФЗ) на 300 млрд рублей. Об этом свидетельствует опубликованный ведомством график аукционов.

Данный квартальный план Минфина оказался наиболее скромным в текущем году: в первом квартале планировалось разместить ОФЗ на 450 млрд рублей, во втором — на 600 млрд рублей. При этом в обоих случаях показатели были значительно перевыполнены на 514 млрд рублей и на 88,3 млрд рублей в первом и втором кварталах соответственно.

Согласно планам Минфина на июль–сентябрь, объём размещения ОФЗ со сроком обращения до пяти лет составит 45 млрд рублей, от 5 до 10 лет — 155 млрд рублей, свыше 10 лет — 100 млрд рублей.

Россия в 2018 году стала мировым лидером по распродаже долларовых активов, значительно опередив Китай. Она также нарастила расчёты в альтернативных валютах, прежде всего в юанях, говорится в июньском докладе Европейского Центрального банка. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, всё это на руку отечественной экономике, которая становится всё более независимой от американской валюты.