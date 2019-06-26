https://static.news.ru/photo/03a9bee2-981a-11e9-8be7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Минфин России реализовал 26 июня облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 18,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Объём предложения составлял 20 млрд рублей. Ведомство разместило облигации федерального займа серии 26 228 с погашением в апреле 2030 года на 18,388 млрд рублей.

Цена отсечения составила 102,2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. При этом средневзвешенная цена — 102,3502% от номинала, а средневзвешенная доходность — 7,46% годовых.

Как ранее писал News.ru, государственный долг США продолжит расти значительными темпами, говорится в опубликованном докладе Бюджетного управления Конгресса. В документе отмечается, что к 2049 году показатель достигнет «беспрецедентного уровня» в 144% ВВП страны.