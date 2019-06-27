https://static.news.ru/photo/0de9708e-98ea-11e9-9430-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Александр Куров /News.ru

Объём международных резервов РФ на 21 июня составил $510,2 млрд. За неделю они увеличились на 1,1%.

По оценке Банка России, к отчётной дате резервы выросли на $5,7 млрд. По состоянию на 14 июня они насчитывали $504,5 млрд.

Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За 2018 год они увеличились на 8,3% и на 1 января составляли $468,5 млрд. Исторический максимум фиксировался в начале августа 2008 года — $598 млрд. Минимальное значение — $400 млрд — было отмечено в конце апреля 2017 года.

Как ранее писал News.ru, государственный долг США продолжит расти значительными темпами. Об этом говорится в опубликованном докладе Бюджетного управления Конгресса.