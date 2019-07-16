https://static.news.ru/photo/d364bc52-a7c1-11e9-a932-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Курс рубля по отношению к другим иностранным валютам уже отыграл сценарий возможного снижения ключевой процентной ставки и перехода Банка России к денежно-нейтральной политике до середины 2020 года. Об этом News.ru рассказал эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, резкая волатильность национальной валюты зависит в первую очередь от геополитических факторов, связанных с ограничительными санкциями со стороны США, а также мировыми ценами на нефть. К тому же, при принятии решений по ключевой ставке на следующем заседании директоров ЦБ РФ будет принимать во внимание фактическую и ожидаемую динамику инфляции относительно целевого и экономического развития в течение прогнозируемого горизонта до середины 2020 года. А также будут учитываться риски, связанные с внутренними и внешними условиями и реакцией глобальных финансовых рынков.

Пересмотр процентных ставок ФРС США и другими центральными банками в странах с развитой экономикой в первом полугодии 2019 года продолжит снижать риски постоянного оттока капитала с развивающихся рынков в том числе и России. В первую очередь Банк России делает ставку на высокие темпы экономического роста в будущем за счёт реализации национальных проектов, — отмечает Гасанов.

По его словам, они и создают основу роста ВВП и стабильности рубля. А снижение инфляционных рисков создают перспективу дальнейшего снижения ключевой процентной ставки.

Как ранее писал News.ru, аналитик польского банка РКО Ярослав Косатый прогнозирует падение рубля на 9% по отношению к американскому доллару. Косатый полагает, что переход Банка России к смягчению денежно-кредитной политики станет причиной снижения курса рубля к концу года с учётом вложений иностранных инвесторов в местные ОФЗ.